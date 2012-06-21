Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Відновив свою роботу міський комунальний кінотеатр «Україна» в Черкасах, який не працював з початку епідемії коронавірусу. Уже приходять перші відвідувачі, яких зобов’язують додержувати карантинних обмежень. Вони перебувають у захисних масках, а квитки їм продають за системою «два місця через два». Як розповіла директорка кінотеатру Валентина Слуцька, поки що працює тільки один кінозал. Незабаром відкриють і другий.
Заклад культури зустрів глядачів оновленими за період карантину глядацьким залом і фойє, які працівники відремонтованими власними силами. Серед фільмів, які побачать у ці дні відвідувачі, картина «Східняк» — українське бадді-муві (піджанр художнього фільму, у якому діють двоє головних героїв, пов’язаних дружбою) за реальними історіями з життя в АТО. Це дебютний фільм Андрія Іванюка, який побудовано на особистій історії режисера та справжній бенефіс Богдана Бенюка.