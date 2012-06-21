У лісах Черкащини фахівці завершили підрахунок чисельності диких парнокопитних та хутрових мисливських тварин. Його здійснюють з метою забезпечення об’єктивного контролю за відтворенням мисливських тварин в угіддях області. Як повідомив головний спеціаліст обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир Рибалка, кількість диких мисливських тварин у лісах області нині перебуває в межах оптимальної чисельності, а в окремих угіддях навіть перевищує оптимальний рівень. Це свідчить про забезпечення раціонального та невиснажливого використання дикої фауни.
Протягом останнього десятиріччя на Черкащині кількість диких тварин зростає. Приміром, у 2018 році чисельність диких копитних зросла до 9,9 тисячі (у 2007 році вона становила 7,6 тисячі), диких хутрових зросла до 54,6 тисячі (десять років тому було 37 тисяч). Це означає, що зусилля лісівників не були марними: вони потурбувалися про створення сприятливих умов для проживання диких тварин та збільшення їхньої кількості в природному середовищі. Для цього провели комплекс заходів для поліпшення умов проживання тварин, збільшення кормів. Приміром, створення кормових запасів досягається висаджуванням та висіванням рослин, які їдять дикі тварини. Лісівники облаштовують майданчики, на яких викладають корми.
Цьогоріч зафіксували лише певне зменшення популяції диких кабанів. Це пов’язують із розповсюдженням африканської чуми свиней.
У Черкаській області функціонує 54 мисливські господарства, з них 6 підпорядковані державним лісгоспам.