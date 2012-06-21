348 тендерів на закупівлю послуг енергосервісу для бюджетних установ оголошено з жовтня 2017 року — відтоді, як було впроваджено ЕСКО-модуль у системі публічних електронних закупівель ProZorro. З них успішно проведено 172 аукціони, в різних регіонах країни укладено 37 угод на 40 мільйонів гривень. Найбільший енергосервісний договір укладено в Баришівці на Київщині про комплексне утеплення загальноосвітньої школи на суму 10 мільйонів гривень. Його розраховано на 14 років.
«Статистика свідчить, що місцева влада та інвестори виявляють дедалі більше інтересу до ЕСКО — прозорого механізму залучення приватного капіталу до утеплення шкіл, дитсадків, лікарень, інших об’єктів соціальної сфери. При цьому не витрачається жодної копійки з бюджету», — прокоментував подію голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
Інвестор повертає вкладені кошти за рахунок досягнутої економії енергоресурсів, бо він, як ніхто інший, зацікавлений в якості проведених робіт. У виграші залишається й бюджетна установа, яка чимало заощадить на оплаті комунальних платежів.