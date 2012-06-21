У православних країнах Великдень святкують по-різному. Багато європейських країн починають святкувати Великдень зі Страсної п'ятниці. У цей день ніхто не йде на роботу в Австрії, Німеччині, Португалії, Естонії. Але понеділок у цих країнах робочий.
Чотири офіційних вихідні мають жителі Чорногорії, а також у деяких регіонах Іспанії та Австралії. На Кіпрі відпочивають і у вівторок після Великодня. А в Грузії починають святкувати з Чистого четверга і закінчують у вівторок включно.
Вихідні на Великдень: як відпочиватимуть українці
Великдень 2018 в Україні припадає на перший тиждень квітня. Це вважається дуже ранньою Пасхою.
Найранішньою в Україні Пасха була 4 квітня 2010 року. Великдень є святом державним, тому передбачається додатковий вихідний.
Тому на цьогорічні великодні свята буде три вихідні з 7-го по 9-е квітня.
За індивідуальними графіками працюватимуть представники сфери охорони здоров'я та правоохоронних органів.
Приватні компанії також залишають за собою право на кількість вихідних для своїх співробітників.