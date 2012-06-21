На тлі звичних весняних польових робіт та масових суботників по впорядкуванню і озелененню населених пунктів після зими, що зараз відбуваються на території Донеччини, по той бік лінії розмежування в цей час хочуть залучити людей до іншого виду робіт. Колишній командир проросійського незаконного військового формування – батальйону «Восток», а нині лідер організації «Патріотичні сили Донбасу» Олександр Ходаковський виступив із пропозицією влаштувати «соціалістичне змагання» по копанню окопів довкола Донецьку. Звернення він адресував насамперед громадським організаціям «Донецька Республіка» та «Вільний Донбас», які діють на окупованій території і, на його думку, використовують «людський ресурс» тільки для організації свят чи мітингів, але нітрохи не дбають про зміцнення оборонних укріплень довкола міста. Кріпити оборону донецький колаборант почав активно закликати після недавніх відвідин окремих позицій проросійських НЗФ біля Донецька, де побачив жахливий стан боєздатності лінії оборони та підрозділів, які там стоять. Змагання «людського ресурсу» на більшу кількість десятків метрів викопаних окопів вважається цілком безпечним, оскільки «гуманні» організатори пропонують проводити його на так званій другій лінії оборони.
Колишній командир спецпідрозділу СБУ «Альфа» у Донецький області О. Ходаковський, який у 2014 році перейшов на бік проросійських незаконних збройних формувань «ДНР», після відсторонення з усіх посад(був ще й «міністром державної безпеки») зараз вважається головним опонентом і конкурентом глави окупаційної адміністрації «республіки».