Відучора в Україні розпочато осінній призов. Про це йдеться в додатку до розпорядження Кабміну «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні — грудні 2020 року». Призову підлягають 13 570 осіб, з яких 7,5 тисячі служитимуть у Збройних силах, 600 — у Держспецтрансслужбі, 4970 — у Нацгвардії, пів тисячі мають стати прикордонниками.

У Кабміні акцентували, що призов громадян віком 18—19 років проводять за їхнім бажанням, тобто за письмовою заявою, повідомляє УНІАН. А в Міністерстві оборони нагадують, що призваних на строкову службу не залучатимуть до проведення операції Об’єднаних сил на сході нашої країни.

Згідно з додатком до розпорядження, загальний обсяг видатків для проведення призову громадян на строкову військову службу у жовтні — грудні становить 58 312 054 гривні. Видатки на одного призовника становлять 4297 тисяч гривень, з яких 4204 тисячі становить грошова допомога.