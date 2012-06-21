До кінця року українські військові у зоні проведення операції Об’єднаних сил отримають модульні житлові будинки з усіма необхідними умовами для комфортного проживання. Про це розповіли на брифінгу в Міністерстві оборони, повідомляє Укрінформ. Житлові модулі оснащено кондиціонерами, пічками, сучасною технікою, окремими мобільними пральнями та іншими зручностями. Потреба в модульних комплексах для військових в ООС становить 200 одиниць. З них 30 вже готово, виготовлення ще десяти завершують.
Для різних зон оборони розроблено різні моделі, деякі з них призначено для того, щоб укопувати в землю. Як пояснив міністр оборони Степан Полторак, усе залежатиме від того, де їх розмістять.
«Якщо це буде місце, де є небезпека для наших військових, наприклад перша лінія оборони, то модулі заглиблюватимуть у землю і їх конструкцію буде трохи змінено, щоб особовий склад не зазнав ураження», — сказав міністр. За його словами, є інженерні засоби захисту контейнера, яким захищатимуть особовий склад навіть проти диверсійних груп.
Міністр розповів, що до кінця тижня модулі відправлять у зону ООС, де їх протягом місяця тестуватимуть військові, а надалі з урахуванням усіх зауважень виготовлятимуть масово. Перемовини на виготовлення модулів для військових відбувалися із західними партнерами, але згодом було вирішено підтримати вітчизняного виробника, який і виготовлятиме ці сучасні модульні житлові будинки для військових.