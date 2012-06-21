За виконання завдань на Донбасі в Харкові нагородили службових собак Східного теруправління Національної гвардії України. Про це розповіли у прес-службі Нацгвардії та уточнили, що з допомогою чотирилапих помічників військовослужбовці Національної гвардії перевірили на блокпостах 1300 транспортних засобів. Виявлено гранату Ф-1 із запалом, автомат АК-47, 37 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї.
За високі показники, професіоналізм, якісну організацію підготовки та результативне використання службових собак нацгвардійців нагороджено нагрудними знаками «За доблесну службу» і вперше в історії Нацгвардії заохочено відзнакою — медаллю для службових собак «За віддану службу» III ступеня службових собак Зару та Яву.