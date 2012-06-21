Із другої половини березня Пенсійний фонд розпочне виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям. Основні виплати розпочнуться з 1 квітня. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ повідомляє, що пенсії буде перераховано з 1 січня 2018 року. Тобто у квітні військові пенсіонери отримають перераховану пенсію за січень — квітень.
Пенсії буде перераховано за довідками уповноважених структур, у яких особи проходили службу, — Міноборони, МВС та інших. Пенсіонерам не потрібно особисто звертатися до Пенсійного фонду. Загалом пенсії буде переглянуто для колишніх працівників 12 силових відомств. Підвищені пенсії мають отримати майже 498 тисяч осіб. У бюджеті Пенсійного фонду для цього передбачено 7,8 мільярда гривень. Пенсії підвищуватимуть поетапно. З 1 січня 2018 року — в середньому на 1500 гривень, з 1 січня 2019-го — на 750, а з 1 січня 2020-го — ще на 750 гривень. Тож за два роки військові пенсії зростуть приблизно вдвічі. На сьогодні середня пенсія військових становить 2898,41 гривні.