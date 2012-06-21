Завершальну конференцію з планування українсько-американського навчання «Сі Бриз-2018» розпочато в Одесі. Військові 17 країн — Болгарії, Великої Британії, Італії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Литви, Молдови, Норвегії, Румунії, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, України та Швеції — мають на меті остаточно узгодити план проведення маневрів, формат залучення країн-учасниць та рекогностування місць проведення навчання. «Метою цієї конференції стало завершення планування навчання й визначення порядку його забезпечення, — сказав керівник навчання від українських ВМС контр-адмірал Олексій Неїжпапа. — Підготовка до маневрів проходить планово й охоплює всі аспекти. Важливе місце належить вивченню іноземної мови та військової термінології Північноатлантичного альянсу. Першим на черзі — особовий склад новоствореного Морського командування, який входитиме до багатонаціонального штабу навчання». Конференція, за словами керівника навчання від США капітана 1 рангу Майкла Віллігаса, підведе чітку лінію, що надасть упевненість в успішності майбутнього навчання: «Між країнами-учасницями співпрацю налагоджено, ми знаємо наші сильні та слабкі сторони, вдосконалюємося щороку, виходячи на новий рівень», повідомляє прес-служба Міноборони.
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