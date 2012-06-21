На Закарпатті для військовиків, які повертаються із зони АТО, а також звільнених у запас силовиків, котрі бажають займатися підприємницькою діяльністю, започатковано спеціальну програму спільного українсько-норвезького проекту. Участь у ній можуть брати також дорослі члени їхніх сімей. Професійну перепідготовку і соціальну реабілітацію учасників здійснюватимуть у галузі, яка найбільш перспективна для Закарпаття, — туризмі.
На участь в опануванні менеджментом туристичної та готельно-ресторанної галузі записалися вже кілька десятків осіб, і заявки приймають. За підсумками добору 30 найбільш умотивованих учасників проекту навчатимуться на тримісячних курсах, сертифікованих Ужгородським національним університетом і університетом Nord у Норвегії. Успішно закінчивши курси, вчорашні військовики і правоохоронці зможуть розпочати власну справу.
Професор ужгородського вишу Федір Шандор, який викладатиме на курсах, вважає позитивом те, що для започаткування цього виду бізнесу не потрібні великі капіталовкладення. «Щоб записатися на участь у навчальних курсах, достатньо зателефонувати за номерами, розміщеними на веб-ресурсі громадської організації «Наше рідне Закарпаття», — каже Федір Шандор. — Ті, хто пройде добір, здобудуть необхідні знання і напишуть власний бізнес-проект. Під час навчання передбачено два практичні виїзди у заклади, які працюють».
Туристична галузь Закарпаття має добрі перспективи, нестача працівників у ній сягає 80%. Цей проект може змінити нинішню статистику в кращий бік.