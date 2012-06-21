«Військово-польовий АРТ» презентовано в Херсоні. Для відвідувачів представлено понад 300 арт-об’єктів, створених 150 майстрами народної творчості з усієї України. Ідея цього незвичайного проекту полягає в тому, щоб сила таланту українських майстрів перетворила атрибути війни на витвори мистецтва, аби показати, що життя сильніше за силу смерті.
Присутня на заході директор департаменту культури, туризму та курортів облдержадміністрації Світлана Думинська відзначила, що подібні виставки загострюють у відвідувачів відчуття подій у країні та викликають різноманітні дискусії. «Ці експонати мистецького АРТу демонструють, що українці навіть у найскладніших ситуаціях завжди вірять у найкраще. І нам дуже приємно, що майстри Херсонщини також долучилися до подібної творчості», — підкреслила Світлана Думинська та подарувала автору мистецької виставки Павлу Ротару два томи книги пам’яті «Хронологія мужності», де представлено статті та фотографії про Героїв Херсонщини.
Творчі роботи створювали талановиті майстри у різних техніках декоративно-прикладного мистецтва: вишивка, декоративний розпис, кераміка, ткацтво, лозоплетіння, різьба, печворк, плетіння з соломи тощо. Серед майстрів — авторів виставки є кілька учасників бойових дій.
Куратор проекту Павло Ротар — сержант поліції полку МВС «Київ», боєць добровольчого батальйону «Золоті ворота». Під час перебування у зоні АТО він зіткнувся з реаліями військового побуту. «Мене зацікавили використані атрибути війни — ящики з-під боєприпасів, різні гільзи, камуфльована тканина, тубуси від гранатометів тощо. Так виникла ідея створити з цих атрибутів війни і смерті мистецькі витвори, — розповів Павло Ротар. — Зовнішня привабливість експонатів виставки не повинна вводити глядачів у оману, війна не може бути красивою. Вишуканий розпис на тубусі гранатомету не повертає людські життя, а іграшка з гільзами не має місця на дитячому майданчику. Дуже сподіваємось, що, роздивляючись талановиті роботи майстрів, відвідувачі не забудуть, що за кожним експонатом стоять втрачені людські життя».
Ще під час служби в зоні АТО Павло почав збирати використані атрибути війни, і під час кожної ротації привозив їх до Києва, знаходив художників, майстрів народно-декоративного мистецтва, пропонував їм взяти участь у майбутньому проекті. З того часу відбулась уже 31 виставка, а експозиції продовжують подорожувати Україною, постійно поповнюючи експозицію.
У рамках проекту проводяться майстер-класи з різних видів народного мистецтва для дітей, ветеранів АТО, членів їхніх сімей та всіх бажаючих.