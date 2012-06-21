Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2018 рік». Вона покликана забезпечити виконання пріоритетних завдань співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору, а також відповідних рішень, ухвалених під час засідання Комісії Україна — НАТО на рівні глав держав та урядів 9 липня 2016 року у Варшаві, інших важливих домовленостей з НАТО.
РНП-2018 — системний стратегічний документ, що визначає пріоритетні завдання на цей рік та середньострокові цілі, які заплановано досягти до 2020 року, а також відповідні практичні заходи в межах реалізації політики нашої євроатлантичної інтеграції, реформування сектору безпеки і оборони країни відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу.
Програму спрямовано на залучення й використання потенціалу та практичної і консультативно-дорадчої допомоги НАТО й держав-членів Альянсу задля підвищення обороноздатності України в умовах збройної агресії Російської Федерації, запровадження цілеспрямованих та планомірних заходів із підготовки держави до набуття членства в НАТО.
Координацію роботи з виконання Річної національної програми покладено на Кабінет Міністрів, повідомляє департамент прес-служби АП.
Відділ новин
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