Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко взяв участь у VІІІ Міжнародному ветеранському форумі «Україна. Ветерани. Безпека». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Завдання Міністерства охорони здоров’я — забезпечити універсальний доступ до якісної та безоплатної медичної допомоги для всіх українців, з урахуванням потреб наших ветеранів. Універсальний — тут ключове слово. Це означає, що послуги мають бути доступними по всій країні. Ми бачимо, як це працює на прикладі розвитку системи реабілітації. Нову модель ми почали будувати у 2021 році, коли був ухвалений відповідний закон. Повномасштабна війна пришвидшила процес, адже потреба у якісному фізичному та психологічному відновленні зросла в рази. Саме тому наша мета — зробити так, щоб люди не залишалися сам на сам зі своїми викликами, а могли зручно отримати всі необхідні медичні послуги”, — Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров’я послідовно розбудовує систему реабілітації у сфері охорони здоров’я. Наразі безоплатну допомогу в умовах стаціонару надають вже 367 медичних закладів, а амбулаторну — 512. Лише за 8 місяців 2025 року нею скористалися понад 286 тисяч людей. Держава сплатила за ці послуги понад 3 млрд грн.

Важливим завданням на 2025 рік є розвиток амбулаторної реабілітації. Вона має бути доступною в кожній громаді, де є лікувальний заклад, щоб пацієнти могли відновлюватися поруч із домом. МОЗ також запровадило новий формат допомоги — реабілітаційну монопослугу. Вона дозволяє фахівцям — фізичним терапевтам, ерготерапевтам, терапевтам мови та мовлення — надавати допомогу самостійно чи у співпраці з сімейними лікарями. Це робить процес зручнішим для пацієнтів і водночас зменшує навантаження на стаціонари.

Для людей з множинними ампутаціями збільшено тривалість стаціонарної реабілітації — до 26 курсів на рік (в інших випадках від 2 до 8).

Окремий блок роботи — психологічне відновлення. У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, створюється екосистема охорони психічного здоров’я. З 2025 року базові послуги стали доступними у всіх закладах «первинки». Уже працює 104 центри ментального здоров’я на базі кластерних і надкластерних лікарень. Це спеціалізовані простори підтримки, де кожен, хто потребує психосоціальної чи психіатричної допомоги, може отримати її без стигматизації та у безпечному середовищі. Вони доповнюють базовий рівень допомоги і надають фахову психіатричну, психотерапевтичну і психологічну допомогу у складніших випадках. До кінця року планується відкриття не менш як 200 таких Центрів.

Разом із цим держава впроваджує й спеціалізовані послуги для військових і ветеранів.

На початку 2025 року Уряд прийняв постанову, яка дозволяє захисникам і захисницям безоплатно отримати послугу із забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин. Наразі отримати послугу можна у 20 медзакладах. Їх перелік можна подивитися на сайті НСЗУ. Ця послуга надається на випадок втрати репродуктивної функції при виконанні обов’язків з оборони держави.

Також торік Міністерство охорони здоровʼя України та Мінветеранів спільно з НСЗУ запустили програму безоплатного зубопротезування та стоматологічної допомоги для захисників. У 2025 році — її не лише продовжили, а й суттєво розширили. Лише з початку цього року допомогу отримали близько 48 тисяч військових і ветеранів. Для порівняння: за весь 2024 рік — трохи більш як 21 тисяча. Сьогодні до програми долучено 497 місць надання допомоги по всій Україні — це у півтора раза більше, ніж торік.

Крім цього, затверджено перелік 28 пріоритетних медзакладів, які забезпечують надання офтальмологічної допомоги людям, які мають травму ока, що виникла внаслідок бойових дій, вогнепального та іншого поранення.

МОЗ працює над тим, щоб кожен мав рівний доступ до якісної безоплатної медичної допомоги.