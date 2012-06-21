У селі Берестівець, що в Уманському районі на Черкащині, відкрито першу чергу нового супермаркету. Простора будівля оригінальної архітектури під назвою «Вікторія» недавно виросла в центрі села через дорогу від унікального берестівецького парку, який носить таку ж назву. Сучасний торговельний комплекс з вітринами-холодильниками, візками для товарів, терміналом для оплати банківськими картками — ще один соціально-економічний проект ТОВ «Берестівець» у рідному селі. Обнова створена за ініціативою директора, заслуженого працівника сільського господарства України Василя Чекаленка. Тут під одним дахом нині обладнують ще й ресторан і бар.
Вибір товарів у «Вікторії» такий, що й столиця може позаздрити. Крім звичайного асортименту продовольчих і промислових товарів, тут продають свіже м’ясо (з ферми берестівецького ТОВ), домашню ковбасу і кров’янку, олію. Незабаром буде в новому магазині також крупа власного, сільського виробництва.
У ресторані, який ще опоряджують, можна буде пообідати, справити весілля чи відзначити іншу урочисту подію. Селяни задоволені обновою. Адже окрім сучасного обслуговування новий супермаркет — це п’ять постійних робочих місць. У старому приміщенні магазину, розташованому неподалік, сільськогосподарське товариство планує обладнати переробний цех — виготовляти макаронні вироби.
Всі будівельно-монтажні роботи виконують місцеві майстри-будівельники.