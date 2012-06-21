Усі знають, що Вінницька область виробляє найбільше молока і м’яса. Іншими словами, у ній найкраще зберегли тваринницьку галузь, яка загалом у країні переживає не найкращі часи. Лідер теж ще не вийшов на чисельність поголов’я великої рогатої худоби, що була у недалекому минулому. Утім, є підстави говорити про стійкі ознаки відродження галузі. Нині в області налічується понад 266 тисяч голів ВРХ, що на 25,8 тисячі більше, ніж торік. Цьому раді не лише селяни, а й переробні підприємства.
Зі слів начальника департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Миколи Ткачука, позитивні зміни зумовлені чинністю урядової програми з фінансової підтримки домогосподарств з вирощування молодняку ВРХ.
Селяни не відразу повірили, що урядова програма спрямована для їхнього блага та в інтересах економіки держави. Торік, на початок чинності постанови, в області лише 345 фізичних осіб подали документи на отримання дотації за утримання телят. На 1 грудня ця кількість зросла у десятки разів: надійшли документи від 14,5 тисячі людей на понад 27 тисяч голів молодняку ВРХ. Торік за цією програмою вінницькі особисті селянські господарства отримали дотацію від держави на суму 31,6 мільйона гривень. А цього року на 1 травня до профільного департаменту було подано документи від 14 638 фізичних осіб на 25,5 тисячі телят. Сума нарахованої дотації становить 38,9 мільйона гривень.
За утримання теляти до 12 місяців держава надає 2,5 тисячі гривень (виростив до 4 місяців — 300 гривень, до 8 — ще 700, до 12 місяців – додатково 1,5 тисячі). Компенсація зацікавлює селян вирощувати молодняк ВРХ, і в підсумку підвищується якість та обсяги виробництва м’яса, а також зростає чисельність дійного стада.
В організованому секторі економіки помітні зрушення. У господарствах області триває будівництво та реконструкція 13 молочно-товарних ферм та семи приміщень для відгодівлі ВРХ.