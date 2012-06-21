Вінницькі аграрії аналізують можливості на своїх ланах вирощувати виноград — столових сортів і технічних для виробництва вина. Для області цю культуру розглядають потенційно перспективною з таких причин.
За останні кілька десятиліть клімат істотно змінився. На Вінниччині стало тепліше і зменшилася кількість опадів. Виноград — культура високорентабельна. Передбачено державну підтримку на розвиток галузі та спрощено процедуру щодо виробництва вина. Зрештою, чи не у всій області у сільських дворах можна бачити арки з винограду, а в південних районах його культивують в окремих господарствах.
В області площа під виноградом становила позаторік 108 гектарів, а торік — 110. Цього року вона зросте ще на 3 гектари. Звісно, це не ті обсяги, щоб говорити про налагоджене промислове виробництво. Але перспектива принадна.
Прикметно, що Національний науковий центр інституту виноградарства з Одеси вийшов із пропозицією до вінничан співпрацювати, зокрема посадити дослідні ділянки винограду в кількох районах області. Тож у департаменті агропромислового розвитку та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації вивчають усі складові розвитку галузі та створення виноробних потужностей.