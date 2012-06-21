Цього року вінницькі аграрії планують розширити площі під зерновими культурами (зокрема, кукурудзою на зерно), ріпаком і цукровими буряками. А соняшника посіють менше ніж торік. Це передбачено планом розвитку агропромислового комплексу області на поточний рік. За словами директора департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Миколи Ткачука, сьогодні у числі ключових пріоритетів є підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу, залучення інвестицій, поширення інноваційних розробок та збереження лідируючих позицій.
«Минулого року Вінниччина виробила 8,3 % продукції сільського господарства України. Область зберегла лідируючі позиції у виробництві валової продукції сільського господарства, зернових культур, цукрових буряків, картоплі, плодово-ягідних культур, м’яса, молока та за чисельністю поголів’я великої рогатої худоби та птиці», – зазначив він.
Добре працюють селяни, то є чим торгувати не лише їм, а також переробній і харчовій галузям. Агропромисловий комплекс, який становить основу економіки області, збільшив обсяги експорту продукції. Так у загальній структурі експорту області за минулий рік продукція АПК становить 81,7 %. При цьому у порівнянні з 2016 роком, експорт аграрної продукції збільшився на 26,3 %. І тепер галузь працює впевнено, маючи «Карту пріоритетів і цілей на 2018 рік».