У Вінниці вдванадцяте відбувся міський конкурс «Вінницька гуморина» імені Анатолія Гарматюка. Його учасниками стали близько 70 учнів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, вихованців клубних установ, користувачі бібліотечної системи. Вони виступали у двох вікових категоріях: від 9 до 14 років та від 14 до 17 років і у трьох номінаціях: «Декламатори гумору», «Жартівливе соло» і «Весела палітра». Виступи учасників та ілюстровані роботи оцінювалися за десятибальною шкалою із врахуванням рівня виконавської майстерності, сценічної культури, глибини розкриття змісту твору, оригінальності. Конкурс проводиться задля популяризації кращих зразків національної літератури в жанрі гумору та сатири, сприяння розвитку творчих здібностей юних вінничан та залучення кращих виконавців розмовного, вокального жанрів і живопису до сатири і гумору.
Усіх переможців конкурсу нагородили дипломами департаменту культури Вінницької міської ради та цінними дарунками, решту учасників відзначили подяками департаменту.