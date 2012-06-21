У Вінниці відбувся благодійний аукціон «Краса допоможе – Україна переможе» від фіналісток конкурсу краси «Міс Вінниця». Дівчата представили картини – маслом та з бісеру, ікони, обереги тощо, які виготовили власними руками. Під час торгів початкова ціна на вироби зростала у кілька разів.
Міський Палац мистецтв, який організував захід, провів розіграш лотереї серед учасників аукціону. У числі призів були картина, яку передали міський голова Сергій Моргунов та секретар міської ради Павло Яблонський, книги від художника Володимира Козюка, картина вінницького художника Віктора Байрака. Загалом під час аукціону було зібрано 46350 гривень. Всі кошти відразу були передані БФ «Подільська громада» для потреб наших захисників у зоні АТО.