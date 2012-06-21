У Вінниці, завдяки бюджетної децентралізації, з’явилися можливості робити більше корисного для громади. Заклади освіти міста відчули це в оновленні обладнання харчоблоків, капітальних ремонтів приміщень шкіл і дитячих садочків, придбання мультимедійного обладнання та термомодернізації будівель.
Зокрема, за чотири роки у місті комплексно утеплено 6 із 36-ти шкіл. Цього року список поповниться ще трьома, де роботи розпочались торік і продовжуються тепер. Також на завершення поточного року матимуть «кожух» вже 11 дитсадків з 53-х. За словами Вінницького міського голови Сергія Моргунова, роботи з комплексного утеплення закладів освіти будуть продовжуватись, адже це позначається на комфорті дітей, збалансованому мікрокліматі, а також на економії ресурсів.
Майже всі школи і садочки в місті було збудовано у радянський період, коли про енергоощадність не задумувались. Наприклад, типова школа №33. Утім, торік в ній утеплили дах, а нині завершується заміна вікон на енергозберігаючі (замінили і дверні блоки на металопластикові) та проводяться роботи з утеплення зовнішніх стін мінеральною ватою товщиною 150 міліметрів.
Заклади освіти, які були термомодернізовані першими, відчули переваги. Наприклад, 25-тій школі взимку стало тепліше і водночас в опалювальний сезон вона стала споживати енергоресурсів майже на 40% менше. Її утеплення обійшлося у 3 мільйона гривень, а в рік фактична економія коштів становить 430 тисяч гривень. Тобто, за 7 років проект повністю окупиться.
«Ми ніколи не могли собі навіть уявити, що за рік ми будемо утеплювати по три школи. Це стало можливим за рахунок децентралізації, ідеологом якої є Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман», – зазначив міський голова.
Міська влада ставить жорсткі вимоги перед підрядниками щодо якості матеріалів, їх безпечності – санітарної, пожежної тощо, а також чіткого дотримання усіх технологічних процесів. Дітям має бути комфортно і безпечно у приміщеннях.