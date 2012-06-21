У контексті програми «Екологічне місто» як спільного проекту місцевої влади та громадських організацій вінницьких школярів навчають правильно сортувати сміття, а також як реалізацією вторинної сировини заробляти. Представники ТОВ «ЕкоДрайв» та БФ «Подільська громада» проводять з учнями тематичні квести, екоуроки та ігри. Вони розробили настільну гру про довкілля, яка є в кожній міській школі. У підсумку учні охоче збирають вторинну сировину, а в п’яти школах уже і продають її. Наприклад, учні школи №10 за кошти з продажу вторсировини придбали компостер, який коштував майже 4 тисячі гривень, і тепер ним компостують залишки з їдальні. Компост, що накопичився, невдовзі використають як добриво для квітів.
«Нас запрошують на уроки біології, географії, класні години. Ми влаштовуємо для школярів екоквести, екотижні та екоуроки з відеопрезентаціями і призами. Дітям це цікаво, у такій формі вони здобувають корисні знання під час спілкування», — запевнила голова правління БФ «Подільська громада» Леся Найчук. На запит департаменту освіти міської ради «Подільська громада» спільно з педагогами розробила сценарій та презентацію до інтерактивного екоуроку. Ці матеріали передали школам, внесли в обов’язкову навчальну програму пришкільних таборів. А в центрі підліткових клубів за місцем проживання учням в ігровій формі розповіли про сортування сміття та друге життя пластикових пляшок, виробів зі скла та паперу. Також школярам організували екскурсію на міський полігон побутових відходів. Їм це цікаво, бо ростуть небайдужими.