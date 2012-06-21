Хтось з відомих сказав, що дитина немов порожня посудина, що в неї влити, те і буде. А Інтернет, який вже став звичним ледве не з повзунків, містить як достовірність, так й оману. Тож громадська організація «Асоціація євроклубів Вінниччини» взялася навчити школярів відбирати зерна від полови. Її проект «Фейк чи не фейк? – ось у чому питання!» став одним з переможців обласного конкурсу, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка з обласного бюджету.
Проект розрахований на учнів старших класів та педагогів загальноосвітніх навчальних закладів міста Вінниці й області та ставить за мету сформувати розуміння індикаторів та критеріїв достовірності інформації у мережі Інтернет шляхом проведення семінарських занять з елементами інтерактивної діяльності тривалістю до 40 хвилин.
«Ні для кого не секрет, що в мережі Інтернет міститься дуже багато різноманітної інформації з тієї чи іншої тематики. Постає логічне запитання: «Якій інформації можна довіряти, а якій не варто?» Ось на це питання ми й будемо намагатися дати відповідь», – відзначив під час прес-конференції в департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації кандидат історичних наук, експерт проекту Олександр Неприцький.
За його словами, універсального рецепту виявлення неправдивої інформації в мережі Інтернет не існує. Але є певний алгоритм, за допомогою якого можна визначити приналежність інформації до фейку. Алгоритм містить кілька складових, зокрема, визначення першоджерела, аналіз тексту на предмет ключових слів та словосполучень, а також наявність тих чи інших оціночних суджень.