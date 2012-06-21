11 березня цього року біля центрального міського мосту через річку Південний Буг провалився під кригу 11-річний хлопчик. Гурт старшокласників кинувся його рятувати. Крига була тонкою, й одна з дівчат, прагнучи допомогти, сама опинилась у воді. Олег допоміг їй вибратися на берег і спробував подати палицю хлопчикові. Але сам провалився, і тут уже друга дівчина підсобила йому. Тим часом підійти ближче до дитини, яка тонула, ніхто вже не наважувався через небезпеку. Але Олег таки добрався і витягнув хлопчика з ополонки. Швидка, яку школярі викликали своєчасно, відвезла потерпілого до обласної дитячої лікарні і за кілька годин він уже був удома.
«Олег не злякався, а виявив мужність. Його вчинок — приклад для дорослих і юних, як треба ставитися до людського життя і допомагати. Хочу побажати Олегові, щоб він гарно закінчив школу, успішно займався улюбленим видом спорту, знайшов свій шлях у дорослому житті», — зазначив міський голова Сергій Моргунов.
Головне управління ДСНС у Вінницькій області номінуватиме Олега Галенка на участь у Всеукраїнській акції «Герой-рятівник року».