Під час арт-проекту «Пасхальні візерунки» у рамках фестивалю «Великоднє диво» вінничани толокою створюють величезну писанку. Розпочався захід 5 квітня на майдані Незалежності. Тут всі бажаючі можуть долучитися до розмалювання велетенської писанки, на якій вже нанесено ескіз традиційного подільського візерунку і, звісно, є давні знаки, що символізують благополуччя й достаток. Минулого року у Вінниці було створено шість велетенських писанок. Тепер зробили ще три, а четверту розмалють гуртом. Також цього дня відбуватимуться майстер-класи по писанкарству від етно-майстерні «Коло». Всі 10 гіганських писанок по 11 квітня городяни і гості міста зможуть побачити на майдані Незалежності. Організатором мистецького проекту є департамент культури міської ради.
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