У серпні сплив термін виплати допомоги на проживання для деяких ВПО з найбільш вразливих категорій, які отримували виплату попередні три шестимісячні періоди. Оскільки ці кошти допомагають людині пройти складний період пошуку житла та роботи, облаштування в новій громаді, уряд продовжить ці виплати ще на шість місяців, тобто до лютого 2026 року. Відповідну постанову, розроблену Мінсоцполітики, ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів.

Ідеться про осіб з інвалідністю І—ІІІ груп, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років ), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи, тощо.

Ця постанова вносить ще чимало змін у порядок призначення виплат на проживання для ВПО, а саме: наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тис. грн тепер не буде перепоною під час призначення допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу; якщо непрацююча працездатна особа після припинення виплати їй допомоги в межах цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або іншим чином працевлаштувалася, виплата їй допомоги поновлюється (з того місяця, у якому людина почала працювати).

Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатися по них не потрібно. Нагадуємо, що розмір виплат становить: 2 тис. грн — на одну дорослу особу, 3 тис. грн — на одну дитину або особу з інвалідністю — ВПО. Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО, з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи, повідомляє Мінсоцполітики.