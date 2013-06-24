Станом на 2 грудня на отримання одноразової виплати обсягом 6500 грн для найбільш незахищених категорій населення вже подав заявки 293941 претендент. 292 862 заяви надійшло в застосунку «Дія», 1112 подано через ПФУ. 51 931 заява отримала підтвердження.

Подати заяву на додаткову підтримку до 17 грудня можуть діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях; діти із числа ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам; діти, над якими встановлено опіку чи піклування; діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам; одинокі пенсіонери з пенсією до 9444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Витратити кошти можна протягом пів року з моменту зарахування. Допомогу надають для придбання теплих речей, ліків та вітамінів.

Цього року заплановано, що одноразову виплату отримають понад 660 тисяч громадян. У бюджет на ці виплати заклали 4,3 млрд грн, повідомляє Мінсоцполітики.