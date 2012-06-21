Найбільший реактивний двигун у світі, шириною майже з фюзеляж Боїнга 737, відправився у свій перший політ.
GE9X, створений для літаків моделі Boeing 777X, має композитний пропелер діаметром 3,4 метра, його повітрозабірник сягає 4,5 метрів. Двигун настільки великий, що його установка на крило кардинально відрізняється від звичайної процедури, так як інакше він буде зачіпати землю.
Хоча GE9X спроектований для Boeing 777X, перший тестовий політ з новим двигуном був здійснений на літаючій лабораторії Boeing 747-400. Політ тривав понад чотири години. Команда провела всі необхідні випробування і оцінила роботу систем, готуючись до майбутніх польотів.
У компанії вже є замовлення на приблизно 700 GE9X, і вона планує поставити перші двигуни на 777Х вже в цьому році.