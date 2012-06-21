Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомляють у Міжнародному благодійному фонді ім. Рабі Нахмана з Бреслау, через пандемію коронавірусу до України не їхатимуть люди з групи ризику. І все ж в Умані у вересні очікується до 10 тисяч паломників-хасидів, які, незважаючи на небезпеку інфікування, все ж збираються святкувати новий рік Рош-га-Шана біля могили цадика.
Уряд України планував заборонити хасидам цього року відвідувати Умань, аби убезпечити людей від зараження. Цього ж вимагав і міський голова Олександр Цебрій, який мітингував під Офісом Президента. Однак потім вирішили обмежитися тільки застереженнями. У своєму спільному зверненні до паломників уряди України й Ізраїля попросили утриматися від подорожі в Україну, де діють карантинні обмеження.
Однак частина віруючих таки збирається відвідати могилу цадика Нахмана, але від гучних гулянок вони обіцяють утриматися. У місцях перебування хасидів розгорнуть медичну клініку, оснащену десятьма апаратами ШВЛ. Там працюватимуть 24 лікарі з Ізраїля. Окремі прочани вже почали прибувати до Умані.