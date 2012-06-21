Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Приємна звістка надійшла цими днями на адресу народної майстрині із Шостки на Сумщині Тетяни Рєпи. Як повідомив сайт shostka.info, її вироби із бісеру здобули друге місце в категорії «Професіонал» (номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво») за результатами міжнародного конкурсу «Зірка-2020», що проходив у межах фестивалю талантів у німецьких містах Бремен та Хамельн.
Тетяна працює на Шосткинській станції юних натуралістів, де веде гурток і навчає бісероплетінню місцеві юні таланти. Улюбленій справі віддала два десятиріччя свого творчого життя, брала участь у різних конкурсах, оглядах, фестивалях від місцевого до міжнародного рівнів, де здобувала численні нагороди і визнання.
Роботи Тетяни Рєпи залюбки друкують спеціалізовані видання, з яких рукодільниці України запозичують досвід відомої майстрині із Полісся.
Жінка чудово освоїла різні техніки плетіння, завдяки чому її роботи вирізняються оригінальністю, неповторністю, власним бісерним почерком.