На чергове спілкування членів Кабміну з народними депутатами Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прибув особисто. Укотре емоційно реагував на проблеми, що постали не лише цього тижня, а й залишаються актуальними для суспільства тривалий час.
Так, уряд повністю підтримує скасування економічної функції правоохоронних органів, яка полягає у взаємодії та тиску силовиків на українських підприємців. «Ми повністю підтримуємо скасування функції СБУ, ГПУ та інших правоохоронних органів, яка полягає у тиску на бізнес. Економічна функція силових органів — абсолютний рудимент. Я буду повністю обстоювати цю позицію», — запевнив Володимир Гройсман.
Чесний легальний бізнес буде захищено. Це стосуватиметься й силовиків, які виявляють сірі схеми, конвертаційні центри тощо. Але буває, що правоохоронці здійснюють тиск на бізнес безпідставними перевірками. І саме такі випадки уряд суворо каратиме. «Ці дії правоохоронців розглядаю як диверсію проти нашої держави», — наголосив Прем’єр.
Державній фіскальній службі він доручив проаналізувати ефективність перевірок бізнесу правоохоронними органами, опублікувавши відповідну статистику, «скільки було таких звернень щодо перевірок бізнесу від інших правоохоронних органів, підготувати цю статистику, і ми її опублікуємо. Скільки було звернень, скільки було зупинень роботи бізнесу, скільки було додаткових нарахувань і яка ефективність цієї роботи».
Така аналітика дасть змогу виявити органи, які чинять недобросовісний тиск на бізнес. «Країна має знати героїв в обличчя, і ми це зробимо», — цитує УНІАН слова Прем’єра. Хоч з іншого боку, останнім часом спостерігається позитивна динаміка зменшення тиску на підприємців і бізнес загалом.
Незабаром весняно-польові роботи. Тому напередодні сезону всі хімічні підприємства з виготовлення мінеральних добрив мають відновити випуск продукції. «Нам слід розв’язати дві проблеми одночасно й знайти баланс. Перше — відновити роботу всіх підприємств хімічної промисловості, які виробляють добрива в країні. Друга позиція — забезпечити наших аграріїв необхідними мінеральними добривами для посівної кампанії. І найголовніше — не спровокувати в сезон посівної кампанії необґрунтоване зростання цін на аграрну продукцію», — конкретизував Володимир Гройсман.
На 26 березня заплановано засідання антидемпінгової комісії, яка розгляне обмеження ввезення мінеральних добрив з Росії й ухвалить збалансоване рішення. Воно має полягати в повному завантаженні наших підприємств хімічної промисловості й унеможливленні штучного дефіциту або підвищення цін для аграріїв на мінеральні добрива.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»