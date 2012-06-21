Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На території старого парку міста Білопілля Сумської області відбувся фестиваль історичної реконструкції, який зібрав не лише місцевих шанувальників минувшини рідного краю, а й численних гостей з навколишніх населених пунктів.
Організатори заходу запропонували його учасникам розмаїту розважальну програму, в якій були контактні середньовічні бої, козацькі розваги, катання на квадроциклах, не кажучи про смачний куліш та чудовий музичний супровід завдяки оркестру 27-ї Сумської ракетно-артилерійської бригади.
Подібний історичний захід багато років поспіль організовують в іншому районному центрі на Сумщині – Тростянці, але в Білопіллі за основу взяли традиції міста Вирський град, яке знаходилося за часів Київської Русі на території сьогоднішнього Білопілля на високому березі річки Вир.