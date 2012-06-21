Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору продовжує готуватися до повернення астронавтів на Місяць. Як заявив глава NASA Джим Брайденстайн, хоча перший етап американської місячної програми і був відкладений спочатку через технічні складнощі, а потім через пандемію коронавіурсу, висадка людини на супутник Землі відбудеться, як і планувалося раніше, в 2024 році.

За його словами, на реалізацію цього завдання необхідно фінансування в розмірі 28 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років, в 16 мільярдів обійдеться підготовка до висадки людини Місяць, на її південний полюс. Конгрес повинен затвердити бюджет до кінця року.

Місячна програма передбачає три етапи. На першому буде здійснено безпілотний політ встановленого на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю. На другому етапі на борту корабля вже буде екіпаж. Сама висадка відбудеться на заключному етапі.

До речі, нині NASA вивчає три проєкти посадкових апаратів (один запропонований Blue Origin, інші два – SpaceX), результати конкурсу будуть оголошені в 2021 році.

Як зазначив Брайденстайн, найбільшу небезпеку для NASA представляють політичні потрясіння, пов'язані з президентськими виборами в США. Так, Барак Обама свого часу скасував програму дослідження Марса, запущену його попередником. Зараз Дональд Трамп активно просуває місячну програму, але її продовження залежить від того, хто переможе на виборах.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»