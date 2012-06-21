Скільки місць для прийому за держзамовленням зможе надати кожен вищий навчальний заклад, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, на 2018 рік — відтепер усі вступники можуть переглянути таку інформацію. Відповідний документ розміщено на сайті відомства у розділі «Вступна кампанія-2018». Там докладно розписано дані щодо кожної області, кожного вишу. Загалом у ньому зібрано інформацію про програми бакалаврату та магістратури зі 161 закладу вищої освіти з усіх регіонів України.
Це зокрема ліцензійний обсяг — скільки загалом вступників на спеціальність чи спеціалізацію може прийняти заклад; максимальний обсяг прийому абітурієнтів на місця держзамовлення і кваліфікаційний мінімум — скільки щонайменше бюджетників має бути на спеціальності, щоб заклад здійснив їхній набір.
Пороги максимуму і мінімуму бюджетних місць на кожну спеціальність встановлюють виші у зв’язку з тим, що в Україні вступ на бакалаврат і деякі спеціальності магістратури здійснюється за широким конкурсом. Він передбачає, що бюджетне місце надається не конкретному ВНЗ, а йде до закладу за вступником з найвищими балами. Тому максимальний обсяг відображає, скільки найбільше таких вступників зможе прийняти виш на певну спеціальність.
А кваліфікаційний мінімум показує, скільки вступників із найвищими балами мають обрати навчання за конкретною спеціальністю у виші, щоб на цю спеціальність відбувся набір бюджетників.
У межах системи широкого конкурсу виш може як отримати максимальний обсяг місць держзамовлення, передбачений документом, так і не отримати жодного бюджетного місця.
У документі вказано, скільки максимально вступників зможе прийняти виш за квотою 1 — на основі вступних іспитів, та квотою 2 — для вступників за спрощеною процедурою з окупованих територій. Усі цифри й дані подано в розрізах денної та заочної форми навчання.
Цього року, нагадує прес-служба Міністерства освіти і науки, реєстрацію електронних кабінетів вступників на основі повної загальної середньої освіти буде відкрито 2 липня, а прийом заяв та документів розпочнеться 12 липня.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»