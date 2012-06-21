Концертом, дружнім пікніком і конкурсом вишиванок відзначили День Незалежності українці Брюсселя. Тепле, по-справжньому сімейне свято для співвітчизників організували членкині Об’єднання українок Бельгії, яке очолює Наталія Осташ.
Господині частували гостей борщем, варениками з картоплею і капустою, налисниками й голубцями. Товариство радо підспівувало виконавцям українського гурту «Водограй» з Антверпена, не обійшлося й без танців. Під час конкурсу вишиванок журі довелося нелегко, адже яскраві оригінальні національні вбрання всіх учасників заслуговували на перше місце. Зрештою приз — український оберіг виборола молода сім’я: мама, тато і двійко діточок, вбраних у вишиванки.
«Для українців, які живуть за кордоном, День Незалежності рідної країни особливий. Він дає змогу відчути єднання з Батьківщиною, зберігати з нею духовний зв’язок», — констатував Представник України при ЄС Микола Точицький.
Після завершення свята кореспондентка «УК» Вікторія Власенко з друзями вирішила прогулятися центральною площею Брюсселя Гранд пляс, куди теплого недільного вечора прийшло чимало туристів. Виявилося, що серед них були й українці. Адже кілька разів під час прогулянки незнайомі люди, обвівши поглядом яскраву компанію нашої колеги, вбрану у вишиванки, гукали: «Слава Україні!» і радісно вітали із Днем Незалежності.