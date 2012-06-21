19 травня в Черкасах планується урочисте відкриття скульптури «Висока нота», яку подарувала місту група компаній «Укравіт» спільно з компанією «Сатурн». Автор проекту Олександр Лідаговський — відомий український художник, автор скульптур «Ступені», «Адам і Єва в споживчому раю», «Рівновага».
Скульптуру, яка виконана у вигляді бронзової фігурки скрипачки висотою 1,6 м, розмістять біля Черкаської обласної філармонії. Як задумав автор, вона «зависне» між небом і землею, закріплена на тонкому стальному тросі, натягнутому від філармонії до стального опорного стовпа, виконаного у вигляді скрипічного грифу та смичка.
Інсталяція вимагала досить непростих технічних розрахунків, а сама скульптура — тонкого балансування. Однак, здається, вона ідеально вписалася в екстер’єр.
Твір покликаний допомогти городянам відірватися від буденності та, як зауважив скульптор, прислухатися до чарівної музики, яка звучить у душі кожного з нас.