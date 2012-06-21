Одним із результатів офіційного візиту Президента Петра Порошенка до Держави Катар стало підписання кількох міждержавних документів, що відбулося за його участі та Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані. Йдеться, зокрема, про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, про створення Спільної комісії з економічної, торговельної й технічної співпраці, про сприяння та взаємний захист інвестицій. Окремий Меморандум про взаєморозуміння підписали Київський національний університет імені Тараса Шевченка та «Університет Катару». Серед іншого варто виокремити Угоду між Кабінетом Міністрів та урядом Держави Катар про військово-технічну співпрацю.
Передувала цьому зустріч Петра Порошенка та Еміра Катару. Український гість подякував гостинному господареві за послідовну підтримку всіх резолюцій ООН щодо територіальної цілісності нашої країни. Від цього безпосередньо залежить і зростання показників двосторонньої торгівлі. Сторони висловилися за їхнє всебічне зростання, зокрема в сільськогосподарській, оборонній та енергетичній галузях, транспорті, медицині, освіті й туризмі.
Петро Порошенко й Тамім бін Хамад Аль Тані обговорили перспективи виходу катарського скрапленого газу на український ринок й домовилися провести цьогоріч засідання міжурядової економічної комісії. Емір також отримав запрошення відвідати Україну з візитом, повідомляє департамент прес-служби АП.
Основними тезами зустрічі Президента з прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару шейхом Абдуллою бін Насером бін Халіфою Аль Тані стала поява на катарському ринку різноманітних товарів агропромислового комплексу України та виробів вітчизняної металургії. Обговорили вони й можливість реалізації нашими компаніями інфраструктурних проектів під час підготовки Катару до проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року.
Цікавою подією візиту стала участь Петра Порошенка у відкритті виставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018. Його особливий інтерес викликали стенди, де представлено українських виробників. Разом із Петром Порошенком з роботою виставки ознайомилися шейх Абдулла бін Насер бін Халіф Аль Тані й міністр економки і торгівлі Держави Катар шейх Ахмед бін Джасім бін Мохаммед Аль Тані.
Qatar International Agricultural Exhibition AGRITEQ-2018 — найбільша міжнародна спеціалізована сільськогосподарська виставка, яку проводять у Катарі в місті Доха з 2012 року. Вона має на меті зібрати пропозиції провідних виробників агропромислової продукції, новітньої техніки й технологій у сільськогосподарській галузі задля їх можливого використання в забезпеченні продовольчої безпеки Держави Катар.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»