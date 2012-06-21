Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Ми вже писали, що полезахисні лісосмуги відіграють вирішальну роль у захисті сільськогосподарських земель від ерозії, зокрема, вітрової, сприяють збереженню вологи у ґрунті тощо («Урядовий кур’єр» від 23 липня). Тоді було ухвалено постанову, що мала захищати лісосмуги від незаконних вирубок, а власники та користувачі сільськогосподарськими землями, на яких розташовано ці лісосмуги, повинні були вживати заходів задля їх збереження.
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Однак, річ у тім, що багато лісосмуг вже вирубано несумлінними землекористувачами, тож вони потребують відновлення. З цією метою у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України нині розглядають можливість з наступного року надавати державну компенсацію витрат тим, хто займатиметься відновленням лісосмуг та лісових насаджень.
Заступник міністра Тарас Висоцький з цього приводу зауважив, що державна підтримка може надаватися і територіальним громадам, якщо полезахисні лісові смуги оформлено у комунальну власність –– згаданий нами урядовий документ дає на це право.