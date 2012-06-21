У соціальній мережі з'явилося відео виверження Стромболі – очевидці опинилися поблизу викиду в небо вулканічного попелу.
Як повідомляють іноземні ЗМІ, в четвер увечері сталося ще одне виверження вулкану поблизу Сицилії. За останній тиждень над Тірренським морем вже вдруге піднявся вулканічний попіл. Одне з вивержень зуміла зняти Олена Шіер, яка виявилася зовсім поруч з епіцентром.
Зараз лавовий потік спускається по західному схилу до моря і його можна побачити з відстані кількох кілометрів. Як зазначила місцева влада, вулкан за всю історію свого існування ще не виявляв активністі з такою частотою. Попереднє виверження відбулося цього літа, на початку липня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»