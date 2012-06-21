Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
В Україні процвітають тіньовий обробіток та тіньова оренда земель, які на папері вважаються не оброблюваними. За деякими оцінками, у нелегальному обробітку перебуває до 40% всіх сільськогосподарських земель, які налічуються в Україні.
Таке становище завдає шкоди не лише державному та місцевим бюджетам, а й чесним сільгоспвиробникам. Адже вони опиняються у невигідному становищі проти «тіньовиків» — чесно сплачують податки, тож і виробничі витрати на одиницю площі у них більші. Таким чином виходить, що легально працюючих фермерів буквально виштовхують у тіньовий сектор.
Мало того — така практика сприяє розквіту корупції на місцях. Адже представники місцевої влади чудово знають, чи насправді обробляється кожен конкретний наділ, і ким обробляється, тож мають чудову можливість додати трохи до своєї скромної чиновницької зарплатні — за те, щоб затуляти очі на тіньовий обробіток і тіньові доходи певних осіб.
Аграрна спільнота давно вже пропонує встановити єдиний податок на один гектар сільськогосподарських земель незалежно від того, чи вони рахуються в обробітку, чи нібито ні. Це дало б змогу вирівняти конкурентоспроможність легальних фермерів та нелегальних землекористувачів. На ліквідацію такого абсурдного становища спрямовані законопроєкти №3131, 3131-1 та 3131-2. Незважаючи на певні відмінності, усі вони спрямовані на ліквідацію абсурдного становища, що склалося.
Аграрна спільнота, зокрема ГС «Всеукраїнська аграрна рада» (ВАР), закликають законодавців прийняти один з цих законопроєктів якомога швидше.