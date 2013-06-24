Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення уряду про перегляд фактичних списків об’єктів критичної інфраструктури.

«За підсумками перегляду знайшли можливість вивільнити не менш ніж 800 МВт електричної потужності. Це позначиться на скороченні тривалості графіків відімкнення світла для людей і промисловості», — повідомила Прем’єр.

За її словами, зі списків прибирали дві категорії: споживачів потужністю менш як 100 кВт та об’єкти, до яких було підключено інших споживачів, котрі для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження. Визначених під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачів супутнього навантаження, які не є критичними, буде переведено на графіки відімкнень у загальному порядку. Цей перегляд не стосується опорних лікарень, об’єктів життєзабезпечення та підприємств ОПК.

Юлія Свириденко доручила Міненерго разом з Держенергонаглядом тримати на контролі виконання рішення на місцях, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.