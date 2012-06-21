Вчені повідомляють, що аналіз метеорита, знайденого в пустелі Сахара, показує на існування води на Марсі 4,4 мільярда років тому. Мінеральний склад марсіанського метеорита NWA 7533, виявленого ще в 2012 році, вказує га хімічні ознаки окислення, яке могло статися при утворенні води.



Метеорит масою 84 грами був частиною небесного астероїда, який розпався при вході в атмосферу Землі. Планетологам вже було відомо, що вода на Червоній планеті існувала не менше 3,7 мільярда років. Але, беручи до уваги раніше встановлений вік NWA 7533 і недавно виявлений мінеральний склад, дослідники прийшли до висновку, що вода на Марсі була присутня на 700 тисяч років раніше, ніж вважали досі.

Якщо вода на Марсі була раніше, ніж передбачалося, це означає, що вона, можливо, є природним побічним продуктом якогось процесу на ранній стадії формування планети. Це могло б допомогти відповісти на питання, звідки береться вода, що, в свою чергу, могло б вплинути на теорії про походження позаземного життя.



У 2013 році вчені з'ясували, що вік NWA 7533 4,4 мільйона років, що робить його найстарішим з існуючих марсіанських метеоритів. Вчені піддали зразки метеорита чотирьом різним видам спектроскопічного аналізу і знайшли переконливі докази окислення магми. Вони вважають, що це окислення могло статися, якби вода була присутня на поверхні або в корі Марса 4,4 мільярда років тому під час удару, який розплавив частину кори. Аналіз також передбачає, що при такому ударі виділялося б багато водню. Це сприяло б потеплінню планети в той час, коли Марс вже мав щільну ізолюючу атмосферу з вуглекислого газу.



ДОВІДКА «УК»

Майже десять років тому в пустелі Сахара в Африці виявили два метеорити – NWA 7034, знайдений у 2011 році, і NWA 7533, виявлений у 2012 році. NWA позначає Північно-Західну Африку, а число – це порядок, в якому метеорити офіційно реєструються. Вчені встановили, що обидва метеорити впали на Землю з Марса. За словами вчених, деякі з них потрапили на Землю в результаті однієї і тієї ж події, але, роздрібнилися під час входу в земну атмосферу і розсіялися в пустелі Сахара. Пізніше люди підібрали їх, і фрагменти отримали різні назви.

Вважається, що давня територія південного нагір'я Марса, покрита кратерами, містить ключі до розгадки ранньої диференціації планети, але досі на Марсі не було виявлено жодних метеоритних брекчій реголіту. Метеорит знайдений у Північно-Західній Африці (NWA) 7533 (в парі з метеоритом NWA 7034) – це поліміктові брекчії (полімінеральні уламки), що складається з дрібнозернистої матриці, що містить уламки вивержених порід і дрібнозернисті уламкові породи ударного розплаву. Вчені припускають, що NWA 7533 – це марсіанська брекчія реголіту. Він містить циркони, вік яких – 4 мільярди, 428 ± 25 мільйонів років. Це свідчить про ранню диференціацію земної кори Марса, сформованої приблизно в перші 100 мільйонів років життя Червоної планети. А це вказує на те, шо Марс був ровесником формування кори на Місяці і Землі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»