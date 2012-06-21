Департамент агропромислового розвитку екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації розпочав виїзні семінари у районах з метою популяризації державних програм підтримки аграрного сектору та порядку отримання допомоги сільськогосподарським виробникам. Захід проводиться за участі спеціалістів обласної агенції регіонального розвитку, Вінницької філії ДП «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин» та працівників банків, що підписали з Мінагрополітики меморандум про загальні засади співробітництва. Під час семінарів слухачі, зокрема, аграрії і голови сільських та селищних рад, отримують вичерпну інформацію щодо напрямків та порядку отримання державної підтримки у цьому році, визначеної відповідними постановами Кабінету Міністрів, а також передбаченої обласними програмами. Крім того, ідеться про порядок ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин, співпрацю з агенцією регіонального розвитку як інструменту підтримки та розвитку громад тощо.
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