Відучора офіційно розпочато оформлення електронних віз для в’їзду в Україну для громадян майже півсотні країн. Таку інформацію оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін.
«Реформи тривають — робимо Україну ще ближчою світу. Завдяки електронній візі громадяни 46 країн відтепер можуть оформити візу в нашу країну, не виходячи з дому», — заявив урядовець.
Департамент консульської служби МЗС ще 29 березня розпочав процедуру оформлення електронних віз для в’їзду в Україну для громадян 46 країн, нагадує УНІАН. Було розроблено максимально спрощений процес отримання електронної візи, який дає змогу здійснювати ефективний міграційний контроль. Для оформлення е-візи необхідно зробити кілька простих кроків, не виходячи з дому: заповнити анкету онлайн, завантажити скановані копії необхідних документів, заплатити на сайті банківською карткою (платіжних систем MasterCard Worldwide чи Visa International) та роздрукувати отриману на електронну адресу електронну візу.
Час оформлення віз — до дев’яти робочих днів, вартість — 65 доларів. Віза буде разовою й залишатиметься чинною до 30 днів.
До переліку країн, громадяни яких можуть скористатися таким сервісом, належать: Австралія, Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Барбадос, Бахрейн, Болівія, Бутан, Вануату, Гаїті, Гватемала, Гондурас, Гренада, Домініка, Домінікана, Індонезія, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикій, Малайзія, Мальдіви, Мексика, Мікронезія, М’янма, Непал, Нікарагуа, Нова Зеландія, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудівська Аравія, Сейшельські острови, Сент-Вінсент і Гренадини, Сент-Люсія, Сінгапур, Суринам, Таїланд, Тімор-Лешті, Тринідад і Тобаго, Тувалу, Фіджі, Ямайка.
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