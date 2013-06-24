Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом США Дональдом Трампом. У ній взяли участь представники команди Президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер.

Володимир Зеленський зазначив, що українські та американські переговірники багато працюють, і подякував за всі зусилля й таку залученість до перемовин і роботи для закінчення війни.

Глава держави зауважив, що Україна дуже цінує реалізацію програми PURL. Адже ця зима найскладніша для нашої країни. Тому ракети для систем ППО, які Україна може закуповувати у США, дуже допомагають проходити через всі ці виклики й захищати життя.

Президенти обговорили питання, над якими працюватимуть їхні представники на двосторонній зустрічі в Женеві. Також ішлося про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на початку березня. Україна розраховує, що ця зустріч дасть змогу перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Дональд Трамп підтримує таку послідовність кроків, повідомляє офіс Президента.