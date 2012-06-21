У першому читанні Верховна Рада ухвалила президентський проект закону про національну безпеку. За нього віддано 265 голосів. Загалом у сесійній залі, повідомляє УНІАН, на момент голосування зареєструвався 361 народний депутат.
«Такі реформи, що зміцнять сектор безпеки і оборони, мають забезпечити збереження української державності за умов сучасних загроз і насамперед агресії з боку Російської Федерації, — окреслив мету документа Секретар РНБО Олександр Турчинов, представляючи його з парламентської трибуни. — Його ухвалення має стати значним кроком на шляху запровадження стандартів Північноатлантичного альянсу в Україні». Відкривається й шлях запровадженню регулювання діяльності органів сектору безпеки і оборони згідно з нормами і стандартами Європейського Союзу та НАТО, використання їх кращих практик.
Одним із перших рішення Верховної Ради схвалив Президент Петро Порошенко. У мікроблозі у Twitter він написав: «Вдячний парламенту за підтримку мого проекту закону «Про національну безпеку України». Цей документ відкриває шлях до ефективнішої взаємодії з НАТО».