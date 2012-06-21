Нещодавно в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулося перше засідання робочої групи з упровадження конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел (зелених аукціонів).
Нагадаємо, що у квітні цього року Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким триватиме перехід від зеленого тарифу до механізму аукціону для нових об’єктів відновлюваної енергетики із 2020 року. Цей документ набув чинності 1 липня. А перший аукціон, згідно із законом, треба провести не пізніше 31 грудня 2019-го.
Зелена енергетика в Україні цьогоріч розвивалася досить швидкими темпами — у другому кварталі було введено в експлуатацію 656 МВт генеруючих потужностей. Це фактично в шість разів перевищує те, що було здано в експлуатацію за аналогічний період 2018 року. З них об’єкти вітро- та сонячної енергетики становили 97,4%.
Щоправда, частка відновлюваної енергетики у виробництві електроенергії у загальному українському енергетичному котлі станом на кінець червня 2019 року була замалою — 3,3%. А вартість такої генерації зависока — 13,6% усіх загальних витрат.
Як вважає генеральний директор директорату енергетичних ринків Міненерговугілля Ольга Буславець, все роблять задля того, щоб забезпечити українських споживачів дешевою зеленою енергією за умови безпеки постачання. Ця концепція містить розподіл функцій органів виконавчої влади та установ у межах нової моделі підтримки відновлюваних джерел енергетики та функціональний блок-схему роботи зелених аукціонів. Чиновниця заявила, що триватиме підготовка щодо обсягів і параметрів квот підтримки відновлюваних джерел у межах пілотного аукціону і в контексті квот на 2020-й та наступні чотири роки.
Цей закон не можна переоцінити, адже він розв’язує багато проблем, а саме: оптимізує зелені тарифи, згідно з ним видають технічні умови на приєднання до мереж, у ньому збережено 10% тарифу за використання українського обладнання тощо. Проте вартість такої генерації зависока, адже тариф прив’язано до євро, і він не відображає реальних грошей, які слід інвестувати у будівництво сонячної або вітрової станцій.
Однак закон не скасовує наявних зелених тарифів, вони також будуть чинними до вищевказаної дати. Документ регламентує, що учасники ринку відновлюваних джерел енергії можуть брати участь в такому аукціоні за умови, що вони виробляють електроенергію на об’єктах електроенергетики, які мають потужність для сонячної електростанції понад 1 МВт, для вітрової — більше як 5 МВт. Тож потужніші електростанції можуть брати участь у таких аукціонах і відповідно претендувати на вигідну ціну кіловата, а малі — ні. Тобто малі поставлено в неконкурентне становище.
Хоч у цьому питанні ми повинні орієнтуватися на негативний закордонний досвід. Непродуману політику в галузі зеленої енергетики показує приклад Іспанії. Кілька років тому уряд цієї країни був змушений скеровувати 30% видатків на сплату енергії зеленим електростанціям, які давали менш як 5% загальної кількості електроенергії.
Отже, чекаємо на перший аукціон та позитивні зміни у всій зеленій електроенергетиці.