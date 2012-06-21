Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Водії, які працюють у сфері таксі, повинні будуть оформлювати спеціальний патент, який їм надаватиме право на здійснення перевезень пасажирів.
Це заявив представник міністерства інфраструктури України Гамлет Погосян. За його словами, вже розроблено відповідний законопроєкт і треба негайно виводити з тіні водіїв таксі та цей вид послуг.
За інформацією Офісу ефективного планування, на сьогодні 98% пасажирських перевезень таксі в Україні знаходиться в тіні. Тим часом, щорічний оборот від діяльності таксистів та нелегальних фірм, які надають такі послуги, оцінюється у 40 мільярдів гривень.
Гамлет Погосян, назвав компанії, які працюють у сфері перевезень пасажирів та не сплачують податків або взагалі ніяк не оформлюють легально свою діяльність. Саме в цих таксі працюють звичайні фізичні особи, які навіть не є фізичними особами-підприємцями (ФОП).
Законопроєктом передбачається, що кожна особа, яка займається перевезенням пасажирів як таксист, повинна купити собі патент або відкрити компанію, яка сплачуватиме всі відповідні податки. Патент, як інформують автори законопроєкту, не буде дуже дорогим –– на рік його ціна дорівнюватиме одній мінімальній заробітній платі.
Також цей законопроєкт пропонує відмінити ліцензування сфери внутрішніх перевезень пасажирів на таксі через систему замовлень і спеціальну вимогу реєструватися перевізнику у якості ФОПа.