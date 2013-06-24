Над втіленням державної стратегії відновлення енергетики уряд працює в трьох напрямах. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урочистостей з відзначення працівників енергетичної галузі. За словами глави уряду, пріоритетну увагу приділяють відбудові зруйнованих об’єктів.

«Торік відновлено близько 4 ГВт теплової та гідроенергетичної потужності», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що уряд працює над розвитком децентралізованої та диверсифікованої енергетики.

«2025 року плануємо ввести в експлуатацію майже 900 МВт нових потужностей. Уже запрацювали 130 МВт когенераційних потужностей та 250 МВт теплових», — повідомив він.

Ще одним напрямом роботи Денис Шмигаль назвав залучення міжнародної підтримки. Він повідомив, що за час повномасштабної війни Україна отримала від 38 країн понад 1800 гуманітарних вантажів для енергопідприємств, а фонд підтримки енергетики зібрав внесків на понад 1,1 млрд євро.

«Розраховуємо на подальшу системну та послідовну підтримку міжнародної спільноти», — наголосив він.

Денис Шмигаль подякував енергетикам за стійкість і професіоналізм.

«Попри масовані атаки росії на енергетичну інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення, Україна зберегла цілісність системи. Це результат спільної роботи влади та наших енергетиків. Велика подяка тим, хто під обстрілами лагодить обладнання, повертає тепло і світло в домівки, працюючи без вихідних, забезпечує стійкість енергосистеми», — сказав Прем’єр-міністр.

На заході також був присутній міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.