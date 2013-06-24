Ще 414 українців стали переможцями восьмої хвилі програми «Власна Cправа». Вони отримають гранти на старт або розширення бізнесу на 99 млн грн. Загалом від старту програми її переможцями стали 25,5 тис. українців, які отримають гранти на понад 6 млрд грн. При цьому грантери вже сплатили до бюджету 7,4 млрд грн податків та зборів. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Понад 25,5 тис. українців стали переможцями програми «Власна Справа» від початку її дії та отримали гранти на старт або розвиток свого бізнесу. Кожен п’ятий грантер відкрив нову компанію, інші за грантової підтримки масштабують бізнес, нарощують обсяги виробництва, розширюють асортимент продукції та послуг, виходять на нові ринки. Загалом у розвиток малого бізнесу держава інвестувала через гранти за цією програмою вже 6 млрд грн. При цьому грантери сплатили до бюджету 7,4 млрд грн податків та зборів. Грантова підтримка підприємців – це також інвестиції в створення 47 тисяч нових робочих місць для українців», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів восьмої хвилі 58% жінок, 33% чоловіків, 9% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Харківської (46), Львівської (46), Івано-Франківської (29), Вінницької (27), Київської (27) областей та міста Києва (25). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантери восьмої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 146 підприємців;

переробна промисловість — 49;

тимчасове розміщування й організація харчування – 49;

надання інших видів послуг – 42.

Довідково

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн на старт або розвиток бізнесу. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова. Підприємці восьми прифронтових регіонів можуть отримати грант до 500 тис. грн за умови створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Грантова програма «Власна Справа» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції із високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари.